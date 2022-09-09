Bilecik'in Söğüt ilçesi Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde 2020 yılında temeli atılan Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası inşaatında sona gelindi. Pazar günü 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde açılışı gerçekleştirilecek olan Ertuğrulgazi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazına Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Namaz öncesi vatandaşlara sohbet eden İl Müftüsü Ali Erhun, Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Erhun, “Dünyanın dört bir yanından insanlar gelecekler ve burada abdest alacaklar, namaz kılacaklar ve ibadetlerle burayı şenlendirecekler. Allah nasip ederse Darullkurrayı da bir hafızlık kursu olarak ikame edip hazırladık. İnşallah kursumuzda 24 saat Kur'an ı Kerim okunduğunda hem beldemize hem de Ertuğrulgazi dedemize güzel bir hizmet yapmış olacağız. Onları sevindirmiş olacağız ve onlara layık bir torun olduğumuzu kanıtlayacağız. Camimizin yapımında emeği geçen başta Bilecik Valiliğine, Söğüt Ertuğrulgazi Birliğine ve katkı sunan tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, milletimizin her türlü ihtiyacını karşılayan devletimize zeval vermesin” dedi.