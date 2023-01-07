Ertuğrulgazi Lisesi sporcularından büyük başarı

'Bilecik Okul Sporları' çerçevesinde düzenlenen 'Basketbol Gençler A Branşı'nda yarışan Ertuğrulgazi Lisesi, gösterdiği büyük başarıyla il şampiyonu olmaya hak kazandı.

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi, Kumral Abdal Anadolu Lisesi'ni yarı finalde eleyerek finale çıktı. Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ile karşılaştığı final maçında öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun desteği ile maçı 66-62 skorla kazanarak il şampiyonu oldu.

Şampiyonluğun yanı sıra Bilecik'i gruplarda temsil etmeye hak kazanan Ertuğrul Gazi Lisesi Basketbol Takımına Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir madalyalarını takdim etti.

Başarılı takımı tebrik eden Müdür Özdemir, Bilecik'i en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphesi olmadığını belirterek başarılarının devamını diledi.