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Ertuğrulgazi Lisesi TÜBİTAK'taki başarı geleneğini sürdürüyor

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 6 yıldır devam eden başarı geleneğini devam ettirerek bu yıl da TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 3’üncüsü oldu.

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 6 yıldır devam eden başarı geleneğini devam ettirerek bu yıl da TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 3'üncüsü oldu.


Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Efe Ali Şirin, Elif Irmak Kaya ve Ayşe Sena Çelik; fizik öğretmenleri Onur Özdemir'in danışmanlığında yürüttükleri projeyle 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı. “Duruş Pozisyonuna Bağlı Omurga Rahatsızlıklarının Önlenmesine Yönelik Elektronik Yelek Tasarımı” adlı, fizik alanında hazırladıkları projeyle Ankara'da düzenlenen Türkiye finallerinde okullarını temsil eden öğrenciler, Türkiye 3'üncüsü oldu. Okul yönetimi öğrencileri kutlayarak, çalışmalarında ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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