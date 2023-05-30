Eşi ölünce kendini bu sanata adadı

Eskişehir'de yaşayan emekli öğretmen Sabri Akar, eşi ölünce kendini ahşap yakma sanatına adarken, ilk resmi sergisini Bilecik'te açtı.

Eskişehir'de yaşayan emekli öğretmen Sabri Akar, 6 yıl önce eşinin vefatından sonra yağlı boya çalışmalarına başlarken, 4 yıldır da ahşap yakma sanatına merak saldı. Bu 4 yılda yaklaşık 400 esere imza atan emekli öğretmen Sabri Akar ilk resmi sergisini Bilecik'te açtı. Bilecik Müzesinde 50 adet ahşap yakma sanatıyla yaptığı Atatürk portesinden oluşan sergisinin vatandaşların beğenisine sunan Sabri Akar, buradaki ilgiden çık memnun olduğunu söyledi. Akar, "Sınıf öğretmeniyim emekli. Ahşap yakma sanatını 4 sene önce öğrendim kendi gayretimle herhangi birisinin göstermesi olmadan. 4 senedir 400 e yakın resim yaptım. Ben kendim esasen yağlı boya resimler yapıyordum beş altı sene önce başladım resim yapmaya, eşimin vefatından sonra başladım. Boş zamanlarımı değerlendirmek amacıyla sonra ahşap yakmayı öğrenmek için kendimi avutmak maksadıyla. Atatürk resimleri yaparak başladım serbest resimlerimde var" dedi.

"Kimse elimden tutmadı öğreten olmadı birçok zorlukları aşarak kendi kendime öğrendim"

Akar açıklamasının devamında, "Ben Bursa'da Ali Osman Sönmez Huzurevinde kalırken 2 buçuk senede yedi defa sergi açtım. Birçok karma sergilere katıldım. Ahşap yakma sanatını ülkemizde pek fazla bilen yok ayrıca mesela ahşap yakmanın yakılmasında kullanılan makineleri yapanlar yok. Mesela benim biraz sonra göstereceğim makineyi ben kendim yaptım. Bu sanatı bana gösteren olmadı bu sanatın inceliklerini gösteren olmadı. Mesela ilk başladığımda ahşap kontra plağın zımparalandığını dahi bilmiyordum. Birçok çalışmam zımparalanmamış ahşaplar üzerine yapılmıştır sonradan bunun zımparalandığını öğrendim. Kimse elimden tutmadı öğreten olmadı birçok zorlukları aşarak kendi kendime öğrendim" dedi.