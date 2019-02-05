Eşiyle kavga edince bileklerini keserek intihar etmek istedi

Bilecik'te eşiyle kavga eden kadın, iddiaya göre darp edilince bileklerini keserek intihar etmek istedi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde ikamet eden Muhittin A. ile Nurcan A. çifti henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışma sonrası Muhittin A.'ın darp ettiği iddia edilen eşi, bileklerini bir aletle keserek intihar etmek istedi. Olay yerine hemen 112 Acil Servis ekipleri çağrılırken, yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Muhittin A. polis tarafından gözaltına alındı.