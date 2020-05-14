Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

Geçtiğimiz yerel seçimlerde AK Partilinin adayına seçimi kaybeden CHP'li Vedat Kazıcı, seçimlerden hemen sonra Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Özel Kalem Müdürü olarak görevine başlamıştı. Üç ay önce Özel Kalem Müdürlüğü'nden ayrılarak, Teftiş Kurulu Müdürlüğü görevini yürütmeye başlayan Kazıcı, son olarakta geçtiğiniz günlerde Bilecik Belediyesi'ndeki görevinden istifa etti. Vedat Kazıcı, bugun itibariyle Bozüyük Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.