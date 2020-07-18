Eski Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Cinoğlu hayatını kaybetti

Eski Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Cinoğlu, (72) tedavi gördüğü Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bilecik'te 1994-1999 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yapan kentin sevilen isimlerinden Mustafa Cinoğlu hayatını kaybetti. Mustafa Cinoğlu yarın Bilecik merkez Deresakarı Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan Cinoğlu, bir dönem Bilecikspor Kulübü Başkanlığı da yaptı.