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Eski Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Cinoğlu toprağa verildi

Eski Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Cinoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.


72 yaşındaki eski Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Cinoğlu, dün tedavi gördüğü Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. 1994-1999 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yapan kentin sevilen isimlerinden Mustafa Cinoğlu, bugün merkez Deresakarı köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bir önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal ile çok sayıda seveni katıldı.

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