İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Bilecik Valisi Büyükakın kentten ayrıldı

Bilecik Valiliği görevindeyken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tahir Büyükakın kentten ayrıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter görevi yaptığı sırada 21 Haziran 2017 tarihinde Bilecik Valisi olarak atanan Tahir Büyükakın görevinden istifa etmesinin ardından kentten de ayrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi için AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tahir Büyükakın kentte ayrıldı. Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi bulunan valilik konutundan ayrılan Tahir Büyükakın'ı Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bazı kurum müdürleri ve dostları uğurladı. Şahsi aracına binerek ailesi birlikte Kocaeli'ne giden Büyükakın, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.