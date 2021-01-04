Eski CHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Bilecik'te 2009-2014 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapan Akın Bağrıaçık, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Bir dönem CHP'den belediye meclis üyeliği yapan ve son olarak Bilecik Belediyesinde çalışmakta olan Bilecik esnaflarından Akın Bağrıaçık (51), bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Bağrıaçık, tedavi gördüğü Eskişehir'deki bir hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Belediyemiz personeli Akın Bağrıaçık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Akın Bağrıaçık, 2011 yılında partisinden istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olarak görevini sürdürmüştü.