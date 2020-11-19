Eski Devlet Bakanı Şeker'den Başkan Tuna'yla bir araya geldi

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna'yı makamında ziyaret etti.

20 dönemde kurulan 54'üncü hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Bahattin Şeker, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tuna, "Eski Devlet bakanımız Bahattin Şeker bey bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler Saygıdeğer büyüğümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.