Eski Ramazan gelenekleri Bilecik'te yaşatılıyor

Tahtabacak, Nasreddin Hoca, Yeniçeri Askeri, Padişah, Cariye, Katip ve Katibe, İstanbul Beyefendisi ve eşi, Vezir ile Hürrem Sultan'dan oluşan ekip Bilecik sokaklarını gezerek, Bileciklileri Ramazan Şenliklerine davet etti.

Bilecik Belediyesi tarafından eski otogar alanı üstünde kurulan Ramazan Şenlikleri için iftar öncesinde geleneksel kıyafetlerini giyen ekip üyeleri, Bilecik sokaklarını dolaşarak, vatandaşları şenliklere davet ediyor. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de etkinliğe katılarak, vatandaşları şenlik alanına davet etti. Etkinliklerde, ‘'Meddah'' karakterini canlandıran Ceyhun Karaköse yaptıkları faaliyetler hakkında verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı:

‘'Ramazan ayları bildiğiniz üzere geleneksel olan birçok güzelliğin yaşandığı mevsimler oluyor. Biz de geleneksel Türk tiyatrosunun eski biçimlerini yeniden canlandırma gayretindeyiz. Meddah gösterileri, Orta oyunu, gölge oyunu ve benzeri karakterlere yeniden hayat veriyoruz. Ekip olarak Bilecik sokaklarını adım adım arşınlayarak, tüm Bilecik halkıyla büyük bir coşkuyla tıpkı eski ramazanlarda olduğu gibi sokakları ve alanları şenlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız Bilecik'te eski ramazan günlerini tekrar hatırlatmak ve insanlara o lezzeti yaşatmaktır. Bilecikli halkımız da bizlere büyük ilgi gösteriyor ve yalnız bırakmıyorlar. Biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz'' ifadelerini kullandı.

‘'Keşke şimdi de eski ramazanlar olsaydı''

Karaköse, bir mahalle sakini ise yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek; "Eski Ramazanlarımız çok daha lezzetliydi. Keşke şimdi de öyle olsaydı. Birbirimizde daha irtibat halindeydik ve beraberdik. Daha güzel geçiyordu. Sohbetler oluyordu, yemekler birlikte paylaşılıyordu. Keşke şimdi de hep öyle olsaydı. Bu arkadaşlara bizlere eski ramazanları tekrar hatırlattıkları için teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Çocuklar da geleneksel kıyafetleri ile sokakları gezen ekip üyelerini büyük bir coşkuyla takip ederek, eğlenme imkanı buluyor.