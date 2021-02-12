Eski şehir hamamı ve çevresinde inceleme

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, eski şehir hamamı ve çevresinde incelemede bulunan Vali Bilal Şentürk'e bilgi verdi.

Vali Şentürk ve Genel Sekreter Bayrakçı, uzun yıllar Bilecik halkına hizmet eden ve kapandığı günden bu yana Bilecik halkının hamamsız kaldığı eski şehir hamamı ve çevresinde incelemede bulundu. İl Özel İdaresine ait olan eski şehir hamamı ve çevresinin değerlendirilmesi amacıyla bir proje hazırlandığı, bu projenin önümüzdeki aylarda hayata geçirileceği öğrenildi.