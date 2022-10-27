Eskişehir Balkan ve Muhacir Dernekleri Federasyonu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Eskişehir Balkan ve Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Seyfettin Çalışkan derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Balkan ve Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Seyfettin Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Federasyon Başkanı Seyfettin Çalışkan'a plaket takdiminde bulunarak nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.