Eskişehir-Söğüt kara yolunda inceleme

Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Ertuğrul Gazi Türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinin yol sorunu sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği Eskişehir-Söğüt ve Söğüt-Bilecik kara yolu projesinin Eskişehir-Söğüt etabındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekiler Eskişehir-Söğüt etabındaki çalışmaları yerinde inceledi.

"Yıl sonuna kadar tüm etaplarının tamamlanması bekleniyor"

Yol hakkında bilgi veren AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Eskişehir kavşağı-Söğüt, Söğüt-Bilecik arası BKS sıcak asfalt çalışmasına başlandığını belirterek, "Her yıl binlerce ziyaretçi tarafından kullanılan Eskişehir-Söğüt ve Söğüt-Bilecik kara yolu projesinin Eskişehir-Söğüt etabındaki çalışmaları yerinde inceledik. Yıl sonuna kadar tüm etaplarının tamamlanması beklenen yol çalışmasında yer alan emekçilerimize işlerinde kolaylıklar diledik" dedi.