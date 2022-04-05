Eskişehir'den Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, daha önce kurum şehitleri adına Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Z-Kütüphane kurmuştu. Kütüphaneler Haftası münasebeti ile Eskişehir Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik Tapu Müdürü Mehmet Temel, Bilecik Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım ve Memur-Sen Bilecik İl Başkanı Ercan Gönültaş, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ettiler.

Ziyarette öğrenci ve öğretmenler ile sohbet eden Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, özellikle Z-Kütüphanenin kullanımı ve öğrenciler üzerindeki etkileri sordu. Bilecik Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı İsmail Tetik ise, söz konusu alanın okulun en çok kullanılan sosyal etkinlik odası olduğunu, satranç turnuvaları ve benzeri etkinliklerin bu alanda yoğun olarak yapıldığını ifade etti. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Ayol ise, Eskişehir Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç'a ve beraberindekilere, Z-Kütüphanesinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Ayol, kütüphanenin şehit temalı olarak yapılmasının daha anlamlı olduğunu da ifade etti.