Eskiyen elbiseler tezgahlarda halıya dönüştürülüyor

Bilecik'te geri dönüşüm projesi kapsamında toplanan eskiyen elbiseleri tekrar işlenerek halıya dönüşüyor.

Bilecikli kadınlar Bilecik Belediyesi Yaşayan Kent Müze'sine toplayarak getirdikleri eskiyen elbiseleri buradaki dokuma tezgahlarında bu işin ustaları kadınlar tarafından halıya dönüştürüldü. Bu sayede günümüz teknolojisiyle birlikte tarihe karışan pala kilim dokuma Bilecik'te yaşatılmaya çalışılıyor. Ekinliğe Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve AK Parti Genel Merkezi ve Bilecik AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve Kayı Boyu Derneği üyelerinden oluşan kadınlar katıldı.

"Yaşayan Şehir Müzemizde geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 81 ilde başlatmış olduğu Sıfır Atık projesine Bilecik'te tam destek verdiklerini anlatan Başkan Can, "Yaşayan Şehir Müzemizde kadınlarımız ve teyzelerimiz güzel bir geleneğimizi yeniden uygulamaya koyarken, aynı zamanda geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin de böyle bir çalışmaya ön ayak olması ve yakından takip etmesi de önemini bir kat daha arttırıyor. Bilecik Belediyesi olarak bizler her zaman bu tür çalışmalar için vatandaşlarımızın yanında olduğunu söylemek istiyorum. Bu çalışma aynı zamanda bizim bir ecdat mirası. Bu anlamda kadın kollarımız ve dernek üyelerine katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

"81 ilimizde kilim eskiyen elbiselerden pala kilim dokumanın olmadığını fark ettik"

Geri dönüşüm projesi kapsamında toplanan eskiyen elbise ve kıyafetleri müzeye getiren bayanlardan biri olan Emine Sivri Cin, gerçekleştirdikleri faaliyet hakkında verdiği bilgide şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu Sıfır Atık projesi kapsamında; bizler de bir çalışma başlattık. Şu ana kadar birçok ürünü bu şekilde yaptık ancak 81 ilimizde kilim eskiyen elbiselerden pala kilim dokumanın olmadığını fark ettik. Çok da güzel olduğuna inanıyorum. Yüzyıllar önce yapılmış dokuma tezgahları ile kendimizin yaptığı tezgahlarda bu dokumayı yapıyoruz. Giyilmeyen kıyafetleri ince ince keserek, rengarenk bir şekilde işliyoruz. Bu çalışma ile birçok ürünü yapıyoruz" dedi.

Kadınlarla birlikte dokuma tezgahlarının başına geçen Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, vatandaşlarımızla fotoğraf çektirmesiyle etkinlik son buldu.