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Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Gölcan ile İl Milli Eğitim Müdürü Akyol bir araya geldi

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halit Gölcan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u makamında ziyaret etti.

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halit Gölcan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u makamında ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halit Gölcan'a çalışmalarında başarılar diledi. Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halit Gölcan ise, odalarının her zaman eğitime destek vermeğe hazır olduğunu belirterek, misafirperverliklerinden dolayı İl Müdürü Akyol'a teşekkür etti.

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