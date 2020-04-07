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Esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı

Bilecik Belediyesi tarafından kapalı pazar ile şehir merkezinde kurulan stantlarda vatandaşlar ve esnafa maske ile dezenfektan dağıtıldı.


Korona virüs Covid-19 salgınından vatandaşların zarar görmemesi için birçok başlıkta hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı.Sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve zabıta görevlileri, salgına karşı uyarı ve bilgilendirmeler yaptı.Kapalı pazar ve şehir merkezinde kurulan stantlarda maske ve dezenfektan dağıtan ekipler pazar alanındaki önlemleri alarak, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.


Vatandaşlar da gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve çalışanlara teşekkür etti.

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