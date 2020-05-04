Evde kalan vatandaş kendini bahçesine adadı

Bilecik'te korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 66 yaşındaki Ferhat Köse, evinin bahçesinin adeta botanik parka çevirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Ferhat Köse, 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma ksıtlaması gelmesinin ardından gününün büyük bölümünü evinin bahçesindeki çiçekleriyle ilgilenerek geçiriyor. Köse, çiçekleriyle her gün saatlerce vakit geçirirken, onlarla konuşmayı da imal etmiyor. Bahçesinde en çok lale olduğunu anlatan Köse, internette beğendiği çiçekleri aile fertlerine aldırarak bahçesine dikiyor. Emekli olunca köyüne yerleştiğini sözlerine ekleyen Köse, konuşmasına şöyle devam etti:

"Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağımız var. Burada eş dost beğendiğim çiçekleri pazardan aldırarak, bahçeme ekiyorum. Bahçemi görenler bir daha bakıyorlar. Burada lale ağırlıktı, her türlü çiçek var. Şehirlerde yaşadığım zamanlarda göremediği güzellikleri evinin bahçesinde yaşıyorum. İnsanın köyü gibi güzel bir yer olamaz. Sokağa çıkma yasağında ben de çiçeklerimle zaman geçiyorum onların bakımını yapıyorum, onlarla konuşup dertleşiyorum” dedi.