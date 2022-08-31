İhlas Haber Ajansı

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Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bilecik’te ablasının anahtarı almadan dışarı çıkması sonucu evde kilitli kalan 5 aylık bebek kurtarıldı.

Bilecik'te ablasının anahtarı almadan dışarı çıkması sonucu evde kilitli kalan 5 aylık bebek kurtarıldı.


Olay; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan 5 aylık Kadir Arslan, ablası dışarı çıktıktan sonra kapının aniden kapanması sonucu evde mahsur kaldı. Ablasının çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 aylık çocuğu eve balkondan girerek kurtardı. İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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