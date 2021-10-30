Evi yanan 2'si çocuk, 4 kişilik aile belediye tarafından bir otele yerleştirildi

Bilecik'te 3 katı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken, evin yanan ailenin kalacak yeri olmasından dolayı belediye tarafından bir otele yerleştirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Bağlar Caddesi Tavşantepe mevkiine gelmeden 3 katlı bir evin 3'üncü katında kiracı olarak oturan Mesut- Refika Y. çiftinin evinde henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler şiddetinin artırarak, çatıya sıçradı. Alevler tüm çatıyı sararken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, çatıda büyük hasar oluştu. Evde kiracı olarak oturan 2'si çocuk 4 kişilik ailenin kalacak yeri olmadığından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla bir otele yerleştirildi. 3-4 gün burada kalacak olan aileye belediye başka bir ev bakacağı öğrenildi.