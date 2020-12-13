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Evi yanan ailenin yaraları sarılıyor

Bilecik’te geçtiğimiz gün evi yanan ailenin yaraları sarılmaya başlandı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün evi yanan ailenin yaraları sarılmaya başlandı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeni Mahalle Demirsu Sokak'ta geçtiğimiz hafta ahşap bir evde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Demirci ailesinin yaraları sarılmaya başlandı. Belediye ekipleri tarafından kış mevsimi nedeniyle ilk olarak evin çatısı kapatılırken ardından diğer kısımlardaki çalışmaların gerçekleştirileceği ve ailenin evlerine en kısa sürede yerleşmeleri için çalışmaların hızla devam edeceği belirtildi.

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