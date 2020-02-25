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Evinin çatısından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bilecik’te ikamet ettiği evin çatısındaki güneş enerjisi sistemini tamir etmek isteyen Seyfettin Korkmaz, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Bilecik'te ikamet ettiği evin çatısındaki güneş enerjisi sistemini tamir etmek isteyen Seyfettin Korkmaz, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta Seyfettin Korkmaz'a (65) ait 4 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminde su patlağı oluştu. Bunun üzerine çatıya çıkan yaşlı adam kiremitlerin ıslak olması sebebiyle ayağının kayması sonucu aşağı düştü. Korkmaz'ın olayı gören karısı ve çığlıkları duyan komşuları hemen olay yerine koştu. Durumu 112 ekiplerine bildiren komşuları yaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı adamı hemen Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Seyfettin Korkmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın eşi ve çocukları hastane bahçesinde ölüm haberi alınca sinir krizi geçirdi.


Mahalle Muhtarı Faruk Genç, Korkmaz'ın tamir için çatıya çıktığını ve sonrasında aşağı düştüğünü söyledi.


Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

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