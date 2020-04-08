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Evlerinden çıkmayan minik kardeşlerden anlamlı mesaj

Bilecik’in yaşayan 4, 10 ve 12 yaşlarındaki üç kardeş, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararları uyarak evde kaldıklarını belirterek, "Bizim yüzümüzden kimsenin zarar görmesini istemeyiz" dediler.

Bilecik'in yaşayan 4, 10 ve 12 yaşlarındaki üç kardeş, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararları uyarak evde kaldıklarını belirterek, "Bizim yüzümüzden kimsenin zarar görmesini istemeyiz" dediler.


İçişleri Bakanlığınca Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 20 yaş altındakilerin dışarı çıkışları yasaklanmıştı. Osmaneli merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Avdan Köyünde yaşayan Osmaneli Osmangazi Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Faik Efe Bozkurt (12), ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Bozkurt (10) ve Zeynep Bozkurt (4) Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararları uyduklarını belirterek, "Bizler dışarı çıkmıyoruz. Cumhurbaşkanımız söylediği kurallara uyuyoruz. Sizlerden ricam benim gibi sizlerde kurallara uyun evden çıkmayın. Bizim yüzümüzden kimsenin zarar görmesini istemeyiz" dediler.

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