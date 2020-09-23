Eylül ayı Din Görevlileri Toplantısı yapıldı

Bilecik'te eylül ayı Din Görevlileri Toplantısı merkez Kayı Boyu Camiinde İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında yapıldı.

Eylül ayı Din Görevlileri Toplantısına İl Müftüsü Ali Erhun'un yanı sıra İl Müftü Yardımcıları İbrahim Özen, Sabri Bağcı, Şube Müdürü Necdet Akakuş ve din görevlileri katıldı. Toplantı, Pelitözü Müezzin Kayyımı Beytullah Elbey'in Kuran-ı Kerim tilaveti, aylık okunan hatimler ve İl Müftüsü Ali Erhun tarafından yapılan dua ile başladı. Toplantıda, Osmanlı Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursunun sık sık tanıtımının yapılması, müftülüğe ait sosyal medya hesaplarının takip edilmesi, tanıtılması ve paylaşımlarının yapılması, cami görevlileri tarafından cuma namazlarında 4-6 yaş Kur'an kursları kayıtlarının devam ettiğinin cemaate duyurulması gibi konular görüşüldü.

Ayrıca, toplantı akabinde, yaş haddinden emekliye ayrılan Murakıp Bekir Tetik ve Mihalgazi Cami Müezzin Kayyımı Halil Duman'a plaket takdim edildi.