İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı

Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, Bilecik’te vereceği konsere 1 buçuk saat geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı.

Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, Bilecik'te vereceği konsere 1 buçuk saat geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Bahar Şenlikleri kapsamında üniversitenin konser alanında dün gece saat 21.00'de konseri olan Eypio mahlaslı Abdurrahim Akça, 22.30'da sahneye çıkınca binlerce kişi tarafından hem yuhalandı hem de ıslıklandı. Organizasyon şirketi tarafından Eypio'nun geldiği ve konserin başlamasına az kaldığı söylenmesine rağmen binlerce kişi isyan etti. En son çare olarak 'Eypio sizinle görüntülü konuşmak istiyor. Arıyoruz ama görüntülü konuşmada ne olur yuhalamayın' denmesine rağmen binlerce kişi tekrar yuhalayınca, görüntülü arama da yapılamadı. Sahneye 22.30'da çıkan Eypio, binlerce kişi tarafından protesto edilince özür dileyerek, "Çevirmeye takıldık" dedi.


Yaşanan protestolar sonrası başlayan konser yaklaşık 1 saat sürerken, sanatçı konser sonunda beklemeden alandan ayrıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından şarkıcıya verilecek olan hediyeler ise verilemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.