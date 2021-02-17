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Ezgi-Cumhur Babaoğlu'na 'Kadın Ulusal Usta' ve 'Ulusal Usta' unvanları verildi

Şeyh Edebali Üniversitesi personellerinden Ezgi ve Cumhur Babaoğlu çiftine, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ’Kadın Ulusal Usta’ ve ’Ulusal Usta’ unvanları verildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi personellerinden Ezgi ve Cumhur Babaoğlu çiftine, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 'Kadın Ulusal Usta' ve 'Ulusal Usta' unvanları verildi.


30'uncu yılını kutlayan Türkiye Satranç Federasyonu başarılı sporcularını unutmadı. Bu kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personellerinden Ezgi Babaoğlu'na 'Kadın Ulusal Usta', Cumhur Babaoğlu'na ise 'Ulusal Usta' unvanları verildi. 20 yıllık satranç hayatlarında birçok başarıya imza atan Babaoğlu Ailesi bu unvanla başarıları taçlandırmış oldular. Kadın Milli Takım tüm alt kademelerinde sayısız turnuvaya katılan Ezgi Babaoğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başantrenör ile Dünya Satranç Federasyonundan Uluslararası Çalıştırıcısı Unvanı bulunan Cumhur Babaoğlu'na bu unvanlar sonrası Bilecik Valisi Bilal Şentürk makamında kabul etti. Vali Şentürk tarafından makamında kabul edilen ustalar Bilecik'te yapılabilecek satranç projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundurlar.

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