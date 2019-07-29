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Ezginin Günlüğü Güzel Geceler'de sahne aldı

Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen "Güzel Geceler" adlı etkinlik kapsamında Ezginin Günlüğü sahne aldı.

Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen "Güzel Geceler" adlı etkinlik kapsamında Ezginin Günlüğü sahne aldı.


Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi tiyatroda düzenlenen konser sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, grup üyelerine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.


Sanatçılara performansları için teşekkür eden Başkan Şahin, kendisinin de Ezginin Günlüğü'nü dinleyen biri olduğunu belirtti. Grup üyesi Mahmut Çınar da Bileciklilerle buluştuklarından duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti. Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikteyiz' sloganı ile düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde grup üyeleri, birbirinden güzel eseri Bilecikliler için seslendirdi.

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