Fabrika inşaatında görülmez kaza; 1 işçi yaralandı

Bilecik'te bir seramik fabrikasının inşaat çalışması sırasında bir işçinin kullandığı forklift kontrolden çıkınca beton bariyerleri devirdi, işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik 3. Sanayi Bölgesinde bir seramik fabrikasının ikinci inşaat alanında bir işçinin kullandığı forklift kontrolden çıkarak kaydı. Kayan forklift, alanda bulunan beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, betonlarla forklift arasında kalan fabrikanın bakım işçisi Serkan E. (41) yaralandı. Yaralı, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan işçinin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, fabrikanın yetkileri hemen hastaneye koştu. Tüm imkânları seferber eden hastane yetkileri yaralanan işçinin yakınları bir an olsun yalnız bırakmadılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın görgü tanıkları Çarşı Polis Merkezi Karakolu'na götürerek, ifadelerine başvurdular.