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Fabrika inşaatındaki kazada ağır yaralan işçi hayatını kaybetti

Bilecik’te bir seramik fabrikasının inşaat çalışması sırasında kontrolden çıkan forkliftin beton bariyerleri devirmesi sonucu ağır yaralan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te bir seramik fabrikasının inşaat çalışması sırasında kontrolden çıkan forkliftin beton bariyerleri devirmesi sonucu ağır yaralan işçi hastanede hayatını kaybetti.


Olay; Bilecik 3. Sanayi Bölgesinde bir seramik fabrikasının ikinci fabrika inşaat alanında meydana gelen. Bir işçinin kullandığı forklift kontrolden çıkarak kaydı. Kayan forklift, alanda bulunan beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, betonlarla forklift arasında kalan fabrikanın bakım işçisi Serkan Ergen (41) ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan işçinin, tüm müdahalelere rağmen iç kanamadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

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