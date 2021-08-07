Fenerium tırı Bilecik'te

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium tırı Bilecik'e geldi.

Bilecik Atatürk Parkı önünde kurulan Fenerium tırı 2 gün süreyle Bilecikli Fenerbahçelilere hizmet verdi. Fenerium'un tırı kurulduğu andan itibaren halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tıra gelerek yetkililerden bilgi alan Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci, "Fenerium tırı sayesinde Bilecikli Fenerbahçelileri sarı-lacivert renklerle buluşturduk. Bizler tek bilek değil, tek yürek çalışıyoruz. Halkımızın ilgisi çok yoğun oldu. Bu da bizleri mutlu ediyor. Tüm fenerli vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.