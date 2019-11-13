“Ferhangi Şeyler” adlı oyuna büyük ilgi

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Jandarma Tugay Eğitim Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, daire amirleri, Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Usta tiyatrocu, yazar ve yönetmen kişiliği ile 33 yıl boyunca sahnelenen tiyatro oyununa tiyatro severlerden büyük ilgi oldu.

“Dünya rekoru kıran bir oyunun Bilecik'te sahne alması büyük bir onurdur”

Belediye Başkanı Semih Şahin, oyun öncesi yaptığı konuşmada, sanata ve sanatsevere önem verdiklerini belirterek, “Ferhangi Şeyler'i izlemek için bir arada bulunuyoruz. Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un 33 yıldır sahnelenerek dünya rekoru kıran oyunuyla açılış yapmak bizler için çok büyük bir onurdur. Bundan 33 yıl önce aynı oyunu üniversite öğrencisi iken Beyoğlu'nda izlemiştim. 33 yıl aradan sonra Bilecik'te izlemek çok güzel bir duygu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü benimseyerek tiyatro günlerini hazırladık. Bilecik Tiyatro Günleri'nde 2 hafta boyunca birbirinden değerli oyunlarda buluşmaya devam edeceğiz. Herkesi tiyatro izlemeye davet ediyoruz. 2 hafta sürecek olan bu tiyatro günlerinde sanatseverlerin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz” dedi.

“Bilecik'e tekrar geleceğim”

Usta Sanatçı Ferhan Şensoy ise gördüğü ilgiden ve sevgiden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Öncelikle Belediye Başkanı Semih Şahin ve bütün tiyatro severlere teşekkür ediyorum. Ferhangi Şeyler'le en son gelişim 22 yıl önce olmuştu. Sonra bir hesap yaptım. Buraya tekrar gelmem gerektiğini düşünüyorum. Bilecik'e tekrar geleceğim. Başka oyunlarımıza da gelebilirim. Burada gördüğüm ilgiye de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.