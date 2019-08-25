Feridun Düzağaç, Bilecik'i salladı

Bilecik Belediyesi tarafından "Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikteyiz" adlı konserler kapsamında sahne alan Sanatçı Feridun Düzağaç, Bileciklilere muhteşem bir konser verdi.

Bilecik'te Güzel "Geceler sloganıyla" Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen etkinlik kapsamında Bilecikliler, etkinliklerin son gününde Feridun Düzağaç konseri ile buluştu. Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konsere, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, il genel ve belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden güzel eseri Bilecikliler için seslendiren sanatçı Feridun Düzağaç, Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.

Programda konuşan Başkan Şahin, Bilecik'te kültürel ve sanatsal aktivitelere devam edeceklerini belirterek, "Ben sanatçımız ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel performans sergilediler. Bu tür önemli organizasyonlar büyük emekler verilerek yapılıyor. Ben bu anlamda başkan yardımcılarımız ve ilgili birim müdürlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, sanatçıya çiçek takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Son parçasını müzikseverlerin arasına katılarak seslendiren sanatçı Feridun Düzağaç ve ekibi vatandaşların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılandı.