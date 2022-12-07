İhlas Haber Ajansı

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Firari şahıs JASAT'tan kaçamadı

Bilecik’te hakkında hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'te hakkında hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.


Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gölpazarı Açık Cezaevine teslim edildi.

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