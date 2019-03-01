Fırat Çakıroğlu Osmaneli'nde anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Teşkilatı ve Osmaneli Ülkücü Gençler, Ege Üniversitesi'nde yaşanan olaylarda yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve tüm şehitler için mevlid-i şerif okuttu.

Dün akşam namazından sonrası Fatih Camiinde, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Nuri Baktemur ve Osmaneli imam hatipleri tarafından Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 4.yıl dönümü nedeniyle ve tüm şehitler adına mevlid-i şerif okundu. Gerçekleştirilen programa MHP İlçe Başkanı Abdullah Küçük, Belediye Başkan Adayı Serap Demirtaş, İl Genel Meclis üyesi adayları, Belediye Meclis üyesi adayları, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda vatandaş ve cami cemaati katıldı. Namaz çıkışı konuşan MHP Belediye Başkan Adayı Serap Demirtaş “İnandığı değerler ve kutlu davası uğruna şehit oldu Çakıroğlu. Ulubatlı Hasan gibi. Taşıdığı şerefli bayrak yere düşmesin diye, bu şanlı yurdun mübarek topraklarında şerefsizler gezmesin diye seve seve şehadete koştu yiğit kardeşim. Aradan 4 sene geçti. Ancak bizim acımız hiç azalmadı, yaramız kabuk bağlamadı. Yüreğimizin yangını hala devam etmekte, O Yusuf yüzlü yiğidin gülen yüzü gözlerimizin önünden gitmemekte, hayali zihinlerimizden silinmemektedir. Fırat Yılmaz Çakıroğlu artık yalnızca Fuat babanın Özlem annenin bir evladı değildir. Fırat Yılmaz Çakıroğlu bütün Türkiye'nin, öz evladıdır. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor geride kalan ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Akşam namazının ardından okutulan mevlit-i şerifin akabinde cami cemaatine ve programa katılanlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.