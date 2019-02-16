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Fiyatı düşmeyen tek sebze sivri biber

Türkiye’de seçilen pilot illerde faaliyete giren tanzim satış noktaları sonrası fiyatı el yakan sebze ve meyvelerin fiyatında büyük düşüş yaşanırken sivri biberde herhangi bir değişim olmadı.

Türkiye'de seçilen pilot illerde faaliyete giren tanzim satış noktaları sonrası fiyatı el yakan sebze ve meyvelerin fiyatında büyük düşüş yaşanırken sivri biberde herhangi bir değişim olmadı.


Bilecik'te her hafta merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda yer alan sivri biber el yakarken tanzim satış noktaları sonrası fiyatı düşmeyen tek sebze olarak göze çarpıyor. Fiyatı 15 TL'den satılan sivri bibere talep az olurken alanlar da gram gram alıyor. Biberde fiyat düşüşünün yaşanmamasının az üretildiği için olduğunu anlatan satıcı Günay Türker, "Tanzim satış noktalarının faaliyete girmesinden sonra başta patlıcan, kabak, marulun fiyatında büyük düşüşler yaşandı. Ama fiyatı düşmeyen tek şey sivri biber oldu. Sebebi üretimin az olmasından dolayı. Sivri biber şu an toptan 12 TL'den alıyoruz. 3 TL karla satıyoruz. Fiyatı yüksek olunca vatandaşın talebi az oluyor. Alanda gram gram alıyor" dedi.

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