Fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin, Balaban Meydanındaki tarihi Osmaneli evlerini çekti

“Kubbelerin Üstadı” olarak bilinen Fotoğraf Sanatçısı Cemil Şahin'in Osmaneli'nde hayran olduğunu anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Cemil Şahin ve Saime Güler ilçemize her uğrayışında çok güzel fotoğraflar çekerek belediyemizle paylaşıyor. Değerli sanatçımıza ve ekibine Osmaneli halkı adına çok teşekkür ediyoruz ve her zaman fahri hemşehrimiz olarak ilçemize bekliyoruz. Önceki gelişlerinde Prof Dr. Yunus Söylet içmeler tesislerimizi, demiryolu köprümüzü, Rüstem Paşa Camii, Aya Yorgi Kilisesi, Sakarya Nehri gibi temalı çektiği fotoğraflar çok beğeni kazanmıştı. Değerli sanatçımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz,ilçemizi ziyaretlerinden çok memnun olduğumuzu ifade ediyoruz. Bizler Osmaneli olarak, fotoğraf sanatçılarına değer veriyoruz. Bunun yanında Osmaneli'nde çektikleri fotoğrafları bizlerle, belediyemizle karşılıksız paylaşan değerli sanatçılarımız Ersin Alok, Yalçın Savuran, Cemil Şahin'e tekrar teşekkür ediyor, saygılar,sevgiler sunuyor,her zaman ilçemize misafirimiz olmalarını bekliyoruz" dedi.