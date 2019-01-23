İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fren yerine gaza basınca muhtarlık binasına girdi

Bilecik’te virajı alamayarak kontrolden çıkan bayan sürücünün kullandığı otomobil mahalle konağı binasına çarparak durabildi.

Bilecik'te virajı alamayarak kontrolden çıkan bayan sürücünün kullandığı otomobil mahalle konağı binasına çarparak durabildi. Kazada bayan sürücü ile araçta bulunan kızı yaralandı.


Alınan bilgilere göre; İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki Fatma Y. yönetimindeki 11 EC 073 plakalı otomobil, TOKİ kavşağına geldiği esnada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Telaşe kapılan sürücü fren yerine gaza basınca toprak yoldan ilerleyen araç, TOKİ Mahalle Konağı girişine çarparak durabildi. Kazada sürücü Fatma Y. (26) ile yanında bulunan 2 yaşındaki Sahre Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıları durumunun belirsizliğini korurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.