Bilecik'te bir sürücü kavşağa geldiğinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Kontrolde çıkan otomobil ilk önce motosiklete, ardından araca ve son olarak da aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza, Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi ve Tevfikbey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cadde üzerine seyir halindeki 11 AAZ 866 plakalı otomobil sürücü Arif S., kavşağa geldiğinde fren yerine gaza basınca ilk olarak Evren T. idaresindeki motosiklete, ardından İsmail Barış Y. idaresindeki 26 BT 585 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil son olarak kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Evren T. (28) ve İsmail Barış Y. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hala gelen 11 AAZ 866 plakalı araç çekici yardımı ile çekilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.