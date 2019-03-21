Futbolun efsane isimleri o anları anlattı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "İşte O An" adlı söyleşi programına eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber ve ünlü TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan konuk oldu.

Bozüyüklü vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğü Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi'ndeki söyleşi programında futbolun efsane isimleri, yaşadıkları unutulmaz anılarının perde arkasını yorumlandılar. Programda ayrıca EfsanelerBozüyükte hashtag'ı ile spor sevenlerden gelen sorular yanıtlandı.

Nihat Kahveci, Hamit Altıntop ve Rüştü Reçber tarihe geçen gollerini, kurtarışlarını ve o anda yaşadıklarını seyirciler ile paylaşırken sinevizyondan salonda bulunan sporseverlere izlettirilen unutulmaz pozisyonlar seyirciler tarafından adeta bu gün yaşanıyormuş gibi alkış aldı. Programda Türk futbolu, Milli Takım, yabancı kontenjanı ve futbolun gelişmesi için spor yöneticilerinin üzerine düşen konular konuşuldu. Ünlü Futbolcuların takım kamplarında yaşadıkları komik anların anlatıldığı programda seyirciler kahkahaya boğulurken, Milli Sporcu Nihat Kahveci'nin Londra'da bir camide Cuma namazına gitme hikâyesi ve 2002 Dünya Kupası için Japonya'ya giden milli takım uçağında yaşanan anlar salonda uzun süre alkışlandı.

Türk halkının futboldaki başarılara uzun süredir hasret olduğunu belirten ünlü futbolcu Nihat Kahveci, "Bizlerin tarihe geçen gollerimizin ve kurtarışlarımızın üzerlerine yenilerinin eklenmesi gerekmekte, artık yeni başarılar, yeni goller ve yeni kurtarışlar konuşulmalı "dedi. İyi bir sporcunun yapması gerekenleri ve çalışma prensiplerine son derece bağlı olmaları gerektiğini aktaran sporcular, Bozüyük halkına kendilerine gösterdikleri misafirperverlik ve ilgi için teşekkür ederken, bu güzel etkinlik ile kendilerini hayranları ile bir araya getiren Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

Program sonunda Milli Futbolcular Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber ve ünlü spor yorumcusu Erdoğan Arıkan'a teşekkür ederek, plaket takdim eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, sporun ve sporcuların gelişmesi için Bozüyük'te üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını ve yapacaklarını belirtti. Bakıcı, "Bizler ile birlikte olduklarından dolayı Türk futbolunun efsane isimlerine ve sayın spor yorumcumuza ve sunucumuza teşekkür ediyorum. Şehrimize gelip bizleri onurlandıran ve gururlandıran, tarihimizin en önemli sporcularına şahsım ve salonda bulunanlar adına 'Sizler bizim gururumuzsunuz' demek istiyorum" dedi.