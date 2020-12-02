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GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan Bilecik'e ziyaret

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, bir takım ziyaret için Bilecik’e geldi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, bir takım ziyaret için Bilecik'e geldi.


GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'nın ilk ziyareti Bilecik Valisi Bilal Şentürk oldu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'ya İzleme Haberleşme Grup Amiri Bahattin Çam ile İl Sosyal Etüt Proje Müdür Vekili Filiz Sağır eşlik etti. Vali Şentürk, heyetten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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