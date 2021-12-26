Garip kalan caminin hüzün veren hikayesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu köyündeki evlerin çoğu, baraj çalışmaları sebebi ile sular altında kaldığı için yakınlardaki bir bölgeye yeniden kurulurken, köyün yaklaşık yarım asırlık camisi de terk edildi. Yıkılmaya yüz tutan, içindeki değerli eşyaları sahipsiz kalan caminin hüzün uyandıran görüntüsü, köyü ziyaret edenleri duygulandırıyor.

Günyurdu köyünün büyük bölümü, 2006 yılında baraj kurulmasının ardından sular altında kaldı. Bu sebeple "Sessiz köy" olarak nitelendirilen yerleşim yeri çoğunlukla terk edildi. Osmanlı Dönemi'nin ilçedeki ilk yerleşimlerinden olan Günyurdu köyünün 48 hanesinde yaşayanlar, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta inşa edilen yeni evlerine taşındı. Baraj sularının etkilemediği çok az sayıda köy evi kullanılırken; taş, tahta ve toprak malzemeler kullanılarak yapılan cami, yıkılmaya yüz tuttu. Tamamen sessizliğe bürünen köyün eski yerleşim alanındaki 52 yıllık cami terk edildi.

"Her türlü hırsızlığa, talana ve amaç dışı kullanıma açık olan tarihi cami, kendisine uzanacak eli bekliyor"

Yaklaşık 5 yıldır hiç kimsenin namaz kılmadığı, tamamen ibadete kapatılan cami, kapı ve pencereleri açık sahipsiz kaldı. İçinde birçok Kur'an-ı Kerim, dini kitap, halılar, kilimler, tablolar, tahta işlemeler, cihazlar ve benzeri malzemeler kalan eski caminin durumu, köye ilk defa gelenleri hüzünlendiriyor. Tarihi özelliği de olan cami sahipsiz ve harabe halde kalması üzüntü ile karşılanıyor. 1962'den beri binlerce insanın ibadet ettiği, önündeki avluda cenaze namazlarının kılınıp sohbetler edildiği, birçok olaya, anıya şahitlik eden mabet, sahip çıkılmayı bekliyor. Her türlü hırsızlığa, talana ve amaç dışı kullanıma açık olan tarihi cami, kendisine uzanacak eli bekliyor.