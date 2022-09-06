İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyük’te göreve yeni başlayan Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Bozüyük'te göreve yeni başlayan Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Başkan Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirine nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.