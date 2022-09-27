İhlas Haber Ajansı

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Garnizon Komutanı Yılmaz'a Başkan Bakkalcıoğlu'ndan iade-i ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek iade-i ziyarette bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek iade-i ziyarette bulundu.


Başkan Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz'a misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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