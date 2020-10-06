Bilecik'i Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından Gayrimenkul Danışma Ofisi sonrası Yatırım, Hibe, Destek Ofisi de kuruldu.

Kurulan ofisler hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi Gayrimenkul Danışma Ofisi ile ilçemize yatırım yapmak isteyen yatırımcılara doğru yatırım kararı vermede yardımcı oluyor. Sanayi Parselleri, Organize Sanayi Bölgesi alanları, Küçük Sanayi alanları, konut yatırımları gibi birçok konuda yatırımcıya aracısız destek oluyor. Son günlerde ilçemize gelen birçok yatırımcı bu hizmetten yararlanarak ilçemize yatırım kararı verdi ve yer aldı. Osmaneli Belediyesi planlı, yatırım yapılmasını sağlamak, haksız talepler nedeniyle yatırımcının ilçemizden kaçışını önlemek gibi bir çok nedenle Gayrimenkul Danışma Ofisini kurarak yatırımcıya direk destek oluyor. Yine yatırımcılara destek olmak için Yatırım-Hibe-Destek Ofisini Osmaneli Belediyesi bünyesinde kuruyoruz. Amacımız yatırımcımızın, sanayicimizin, esnafımızın devletimizin, bakanlıklarımızın, yatırım ve teşvik mevzuatının, kalkınma ajansı gibi kuruluşların hibe, teşvik, destek projelerinden ilçemizi yararlandırmak. Osmaneli Belediyesi her konuda hizmetleri ve uygulamaları ile Osmaneli'nin büyümesi ve gelişimi için çaba sarf ediyor. Yeni projelerimizde bu yönde büyük katkı sağlayacak" dedi.