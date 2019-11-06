Gaziantep Tanıtım Günleri'ndeki yüksek fiyatlara zabıta müdahale etti

Bilecik'te düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde bir vatandaş 3 çay bir Türk kahvesine 24 TL verince fiyatlara zabıta müdahale etti.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazarı'nın giyim bölümünde düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde kurulan çadırdaki fiyatların yüksek olduğu iddia eden vatandaşlar soluğu zabıtada aldı. Gazlı içeceklerin 8 TL, Türk kahvesinin 12,5 liradan, ayranın 5 TL'den, gözlemin 15 TL, karışığının 20 TL'den satıldığı çadırdaki fiyatların yüksek olduğu ihbarı alan Bilecik Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine gitti. Fiyatları inceleyen ekipler, fiyatların yüksek olduğu tespit ederken, fiyatlarda yüzde 30'luk bir indirime giderek, fiyat listesi bıraktılar. Vatandaşlar Gaziantep ürünlerinin yanı sıra Afyonkarahisar, Hatay gibi bazı şehirlerden gelerek, Gaziantep günlerine katılan esnafların olduğunu söyleyerek, bunlara da bir çözüm olunması istediler.

Öte yandan Zabıta Amiri Sali Yılmaz, denetimlerin sık sık devam edeceğini belirterek, bir sorun yaşayan vatandaşların 153 Alo Zabıta hattını arayabileceklerini belirtti.