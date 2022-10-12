Gebe Okulu eğitimlerine devam ediyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hamilelik dönemi ve sonrasıyla ilgili eğitim vermek amacıyla faaliyet gösteren Gebe Okulu eylül dönemi mezunları, hastane personellerini ziyaret etti. Gebe Okulu eylül dönemi mezunları, başta yönetim olmak üzere, hekimleri, doğumhane, kadın doğum servisi ve yenidoğan personellerine teşekkür ziyaretinde bulundular. Mezunlar ziyaret sırasında “Gebe okulunda, doğuma ve bebeğe hazırlık eğitimleri ile anne adaylarına bilimsel ve güncel bilgiler sunuldu. Yapılan uygulamalarla verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı. Bu şekilde çok güzel eğitimler aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.