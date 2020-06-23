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Gece yarısında bir araya geldiler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm.

Dr. Serkan Kadir Keskin ile gece yarısı bir araya geldi.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık gece yarısı saat 01:00'da Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'i makamında ziyaret etti. Daha sonra sosyal medya üzerinden ziyaretten bir kare resim paylaşarak, "Sağlık İl Müdürümüzle birlikteyiz. Zaman kavramı olmadan sağlık ekibimiz çalışıyor. İlimizdeki pandemi süreci yakinen takip ediliyor. Bu süreçte gecesini gündüzüne, gündüzünü gecesine katan, görev bilinciyle evinden, ailesinden ve en önemlisi çocuğundan ayrı kalarak hiç tanımadığı insanların sağlığı için koşturan tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.


İyi ki varsınız, hakkınız ödenmez" ifadelerine yer verdi.

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