‘Geleceğin İş Modeli: Girişimcilik' paneli düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve bir kalkınma ajansı ortaklığında gerçekleşen “Girişimcilik Merkezi Projesi”nin kapanış toplantısı ve ‘Geleceğin İş Modeli: Girişimcilik' paneli geniş bir katılımla yapıldı.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir kalkınma ajansının Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Bilecik İl Protokolü, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversite ve Bilecik için pozitif katkılar sağlayacak

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir inovasyon ve teknolojik gelişmelere vurgu yaptığı açılış konuşmasında üniversitenin araştırmacı ve girişimciler için sunduğu imkanlardan bahsetti. Üniversitede Bilimsel Araştırma Projeleri'ne verilen desteğin günbegün arttığını ifade eden Rektör Beydemir bundan sonraki süreçte de çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yapılacağını; yapılan bu iş birliklerinin üniversite ve Bilecik için pozitif katkılar sağlayacağını belirtti.

Genel Sekreter Doç. Dr. Durak ise geleceğin iş modeli olarak görülen girişimcilik olgusunun kamu-sanayi-üniversite iş birlikleri sayesinde gelişeceğini ve toplumsal bir hareketlilik kazanacağını ifade etti.

Öte yandan Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akpınar'ın TTO Girişimcilik Merkezinin amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptığı panel sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.